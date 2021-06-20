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Происшествия20 июня 2021 14:08

Власти Ялты рассказали, когда снимут запрет на купание на городских пляжах

Сейчас прибрежная линия закрыта до ликвидации последствий ЧС
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Сейчас на ялтинских пляжах установили предупреждающие таблички

Сейчас на ялтинских пляжах установили предупреждающие таблички

Фото: Дмитрий Тимошенко

Запрет на купание на ялтинских пляжах могут снять не раньше 23 июня, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

К огромному сожалению, сегодня, завтра и послезавтра купаться в акватории Черного моря в районе Большой Ялты запрещено. Очень надеюсь на понимание всех, делаем все возможное для того, чтобы поскорее нормализовать ситуацию в городе, - уточнила градоначальник.

Напомним, что в Ялте был введен режим ЧС из-за ливней, которые прошли в городе в ночь на 18 июня. Городские пляжи закрыли 19 июня до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Как сообщал министр курортов и туризма Вадим Волченко, из 86 пляжей было приведено в порядок 40. Больше всего в городе пострадал Приморский пляж.

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