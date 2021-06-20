Власти Ялты рассказали, когда снимут запрет на купание на городских пляжах

Сейчас на ялтинских пляжах установили предупреждающие таблички Фото: Дмитрий Тимошенко

Запрет на купание на ялтинских пляжах могут снять не раньше 23 июня, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

К огромному сожалению, сегодня, завтра и послезавтра купаться в акватории Черного моря в районе Большой Ялты запрещено. Очень надеюсь на понимание всех, делаем все возможное для того, чтобы поскорее нормализовать ситуацию в городе, - уточнила градоначальник.

Напомним, что в Ялте был введен режим ЧС из-за ливней, которые прошли в городе в ночь на 18 июня. Городские пляжи закрыли 19 июня до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Как сообщал министр курортов и туризма Вадим Волченко, из 86 пляжей было приведено в порядок 40. Больше всего в городе пострадал Приморский пляж.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50