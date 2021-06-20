В Ялте во время потопа пострадали 40 человек

В Ялте продолжают устранять последствия стихии Фото: Александра Тимощенко

В Ялте количество пострадавших после потопа возросло до 40 человек. Они получили легкие травмы, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске, - уточнила градоначальник.

Напомним, один человек в Ялте скончался во время потопа. Ранее было известно и 19-ти пострадавших во время стихии. Ранее сообщалось, что 18 июня в Ялте выпало три месячных нормы осадков.

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