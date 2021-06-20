Коронавирус в «Артеке»: Детей отправили в изоляторы

Фото: "Артек"

В шестой смене детей в Международном детском центре «Артек» действительно выявили несколько случаев заражения коронавирусом.

Заболевшие и контактировавшие с ними дети натравлены на 14 дней в обсерваторы - санаторий «Прибой в Евпатории и Центральную городскую больница Армянска.

Детей сопровождал экипаж ГИБДД.

- В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей медицинского учреждения, размещены в 3-х местных палатах, в которых есть туалетная комната, душ с горячей и холодной водой. В дополнение к питанию в больнице, детям направляются из «Артека» фрукты, печенье, соки, - сообщает пресс-служба в «Артека».

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по тел.: 8 (3654) 22-28-22, 22-28-57, 8 (918) 74 24 43 18, 8 (978) 811 861 82.