Погода в Крыму на 21 июня: переменная облачность и тепло до +29

В Алуште Черное море прогрелось до +16…21° Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 июня на Крымском полуострове синоптики сулят вполне комфортный день, не предполагающий природных катаклизмов.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Туман на побережье. Ветер северный 5-10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, юго-хозяйничает восточный ветер 2-5 м/с. Днем воздух прогреется до 22…24°.

Вода в Черном море прогрелась до +16…21°

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