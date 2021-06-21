Как ни в чем не бывало: На Ай-Петри воцарилась безмятежная погода

Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK
Природная стихия нанесла серьезный ущерб Крымскому полуострову. Особенно пострадала Керчь, покуражилась непогода и в Ялте.
Но улицы расчищаются от грязи, все потихоньку входит в прежнюю колею. Вот и на Ай-Петри пришло прекрасное погожее утро.
На видео, которое появилось в сети, популярное у туристов горное плато, в районе канатной дороги. Здесь, как ни в чем не бывало шебечут птички, светит ласковое солнышко. Вся природа, весь мир в хорошем и благодушном настроении.
Окрестности канатной дороги в полном порядке. Фото: Андрей Бачурин/VK
КП-Крым автор ролика рассказал, что потопа в горах не было, потому что все мегатонны небесной влаги устремлялись вниз, не причинив вреда плато. На фото видно, что все лавочки, все урны и плитка на месте.
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