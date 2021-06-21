В Крым прибыла третья группа спасателей из Ростова для помощи в ликвидации последствий стихии

Ялту продолжают приводить в порядок Фото: Александра Тимощенко

Из Донского спасательного центра в Крым прибыла третья группа, чтобы помогать устранять последствия потопа.

- На территорию Крымского полуострова прибыл третий эшелон Донского спасательного центра МЧС России. В составе 25 человек и 7 единиц техники в 5.00 21 июня колонна направилась в Ялту для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по оперативной локализации и ликвидации ЧС природного характера, - уточнили в пресс-службе главного управления МЧС в Крыму.

Напомним, что две первых группы из Донского спасательного центра прибыли в Крым 18 июня. Всего же последствия стихии, которая обрушилась на Крым, ликвидируют более 400 единиц техники, 18 плавсредств и 2,3 тысячи человек.

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