В Ялте появился запас воды на год

Город приходит в себе после стихии. Фото: Янина Павленко/FB

Власти сообщили, что в городе-курорте на ближайший год решена проблема с водой.

- Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 миллионов кубических метров воды при годовой потребности всей Большой Ялты в 21 миллион, сообщила в соцсети глава администрации города Янина Павленко, отметив, что «хоть какой-то позитив от всей сложной ситуации».

Руководитель Ялты рассказала, что небо прояснилось, но в город-курорт по-прежнему прибывает вода. После анализа данных с видео беспилотников, пришло стало ясно, «что со скал идет огромный поток воды, который скорее всего формируется в пещерах».

18 июня на город счастья обрушалась природная стихия, которая нанесла Ялте огромный ущерб, есть пострадавшие и пропавшие без вести.

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