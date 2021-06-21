Коронавирус в Крыму: Плюс 193 заболевший

В Крыму делают все, чтобы остановить пандемию. Фото: Сергей Аксенов/VK

В соцсети на странице в главы Республики Крым Сергея Аксенова появилась информация о распространении коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

- За 20 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 193 случая коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

Из них всех новых заболевших 144 сами обратились за помощью в медицинские учреждения, 49 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие 24 часа специалисты в регионе обследовали 3089 мужчин и женщин.

Из ковидных отделений домой выписали 18 выздоровевших, за все время пандемии врачам удалось спасти 42 280 человеческих жизней.

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