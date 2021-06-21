Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июня 2021 12:02

В Ялте 21 июня с 14.00 начинают принимать заявки пострадавших в результате затопления

Колл-центр будет работать до 29 июня
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заявку об утрате имущества необходимо оставлять с адресом и номером телефона для обратной связи. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Заявку об утрате имущества необходимо оставлять с адресом и номером телефона для обратной связи. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Сегодня, 21 июня, в Ялте с 14.00 начинает работать колл-центр для приема заявок от жителей, чье имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС, сообщили в пресс-службе Совмина РК.

Всего создано 9 рабочих групп, которые будут выезжать по заявленным адресам для составления актов обследования имущества. Далее специалисты разъяснят порядок предоставления выплат на обследование, которые начинаются 22 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Ялте создали колл-центр для заявок о порче имущества от наводнения. Сообщения будут принимать до 29 июня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50