В Ялте 21 июня с 14.00 начинают принимать заявки пострадавших в результате затопления

Заявку об утрате имущества необходимо оставлять с адресом и номером телефона для обратной связи. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Сегодня, 21 июня, в Ялте с 14.00 начинает работать колл-центр для приема заявок от жителей, чье имущество оказалось в зоне подтопления и пострадало в результате ЧС, сообщили в пресс-службе Совмина РК.

Всего создано 9 рабочих групп, которые будут выезжать по заявленным адресам для составления актов обследования имущества. Далее специалисты разъяснят порядок предоставления выплат на обследование, которые начинаются 22 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Ялте создали колл-центр для заявок о порче имущества от наводнения. Сообщения будут принимать до 29 июня.

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