Троллейбусный маршрут из Ялты в Никиту заработал в продленном формате

Фото: пресс-служба Ялтинского городского совета

На Южном берегу Крым снова начал ходить троллейбус № 42 «Ялта – Никита».

- Маршрут продлен за счет использования на линии новых троллейбусов с запасом автономного хода, и теперь он будет спускаться с трассы «Ялта - Симферополь» до нижних ворот Никитского ботанического сада, – сообщил председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский.

Он объяснил, что из-за потопа маршрут № 42 будет отправляться от троллейбусного вокзала, но после того, как только ситуация нормализируется в полном объеме, то электротранспорт будет вновь доходить до остановки «Пионерская».

В городе-курорте сейчас активно восстанавливают дороги, инженерные коммуникации, пострадавшие от стихийного бедствия.

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