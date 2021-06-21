Специалисты особое внимание уделяют качеству питьевой воды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Природная стихия, нанесшая серьезный ущерб Ялте и Керчи, может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Чтобы избежать негативного поворота событий специалисты Роспотребнадзора ведут круглосуточный контроль всех возможных «болевых» точек. Вдобавок санитары укрепили свои ряды столичными кадрами.

- В регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, - сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Подчинение главного санитарного врача РФ контролируют условиями жизни и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Особый акцент сделан на качестве и безопасности питьевой воды.

- В связи с ухудшением качества морской воды выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях, - отмечается в сообщении.

На полуострове делается все, чтобы избежать заболевания вирусным гепатита А и дизентерией Зонне.

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