Путин дал поручения Минобороне и МЧС в связи с наводнениями в Крыму

Делается все, чтобы Ялте вернуть былой уют и комфорт. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На сайте kremlin.ru появились «Поручения в связи с наводнениями в Крыму»

В документе говорится, что за обеспечение нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки отвечает заместителю Председателя Правительства Татьяна Голикова.

- Министру обороны Сергею Шойгу поручено привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется, - так написано в документе.

Вдобавок главе МЧС Евгению Зиничеву поручено усилить группировку экстренных служб на полуострове и сделать все для скорейшей ликвидации последствий наводнения.

Не забыт и руководитель РК: Сергей Аксенов должен «самым активным образом участвовать» во всех мероприятиях, проводимых по указанию Президента.

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