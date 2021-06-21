В Ялте до конца недели будут закрыты детсады

Улицы Ялты расчищают после потопа Фото: Архив "КП"

В Ялте до конца недели будут закрыты детские сады, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- Мы сейчас проводим отбор проб по всем детским садикам, проводим все необходимые дезинфицирующие мероприятия, приводим в порядок территорию 18 садиков. Поэтому на этой неделе детские сады будут закрыты, – уточнила градоначальник.

По ее словам, в городе сейчас работает специальная комиссия, которая готовит объекты к реконструкции после стихии. Поскольку наводнение нанесло большой ущерб инфраструктуре города.

Напомним, правительство Крыма из резервного фонда выделило 161 миллион рублей на ликвидацию последствий потопа.

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