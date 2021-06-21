Аксенов сообщил о дополнительных компенсациях пострадавшим от потопа в Крыму

Крымчанам компенсируют ущерб от наводнения. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В соцсети на странице главы Республики Крым Сергея Аксенова появился пост, имеющий отношения к жителям полуострова, чье имущество повредила стихия.

Руководитель региона анонсировал дополнительные компенсации пострадавшим от разгула стихии.

- В Керчи ситуация относительно стабилизировалась, вода практически полностью отошла, приступили к разборке завалов и подсчету размера компенсации для возмещения ущерба гражданам. Уже с завтрашнего дня начнутся соответствующие выплаты, - сообщил глава РК, отметив, что помимо тех выплат, которые уже озвучены, власти уделят должное внимание каждый отдельному случаю.

Сергей Аксенов подчеркнул, что для понимания дополнительных объемов компенсации будет проводится оценка нанесенного ущерба.

Обстановка в Керчи и Ялте и правда не совсем простая: стихия серьезно повредила дома, автомобили, привела в негодность домашний скарб.

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