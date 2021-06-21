В Ялту направили еще два полка военных на помощь в ЧС

Военные помогают ликвидировать последствия потопов в Керчи и Ялте с первого дня. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Военные отправили в Ялту дополнительно два полка военнослужащих на помощь с ликвидацией последствий потопа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Группировка увеличена на постоянной основе.

- Командующий корпусом направляет два полка дополнительно сейчас на помощь в ЧС, в расчистке завалов, – сообщил Аксенов.

Напомним, что в результате аномальных ливней, которые обрушились на Крым на прошлой неделе, некоторые районы Крыма оказались затопленными. Больше всех пострадали Керчь и Ялта.

В Ялте несколько домов в микрорайоне Васильевка полностью утонули. Большинство жителей эвакуировали.

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