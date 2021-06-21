Парень, которого объявили в розыск в Ялте, спасал других от потопа

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Фото: пресс-служба МВД по городу Ялта.

Парень, который около суток числился пропавшим без вести в подтопленной Ялте, оказался жив, сообщили в пресс-службе местного МВД.

По словам 21-летнего Даниила Раймбакиева, его самого унесло потоком воды, когда он помогал перебраться через улицу незнакомой девушке. Один из горожан держал его документы, но, не дождавшись возвращения героя, решил отнести их в участок. Стражи порядка отправились домой к пострадавшему, но там его тоже не оказалось, поэтому парня объявили в розыск.

Сегодня, 21 июня, он пришел в полицию сам и рассказал, что все это время оказывал помощь другим.

- Девушка плыла по улице Пушкинской, она опаздывала на экзамен, я ее видел впервые в жизни. Вытащил из потока, перенес ее и хотел вернуться за документами, которые оставил, чтобы не намочить, но меня унесло. Я разбился очень сильно - барахтался в потоке, врезался в дерево, минут 20 на нем висел и захлебывался. Страшно было, думал, что не выживу, – рассказал Раймбакиев.

Он еще долго бродил босиком по бурлящим улицам, и не мог преодолеть потоки воды, чтобы добраться к себе домой.

- Ноги опухли, я полз на четвереньках. Пытался встать, но меня сносило. Потом какой-то человек дал мне галоши. Я пришел домой и у меня поднялась температура, – отметил парень.

В пресс-службе администрации Ялты сообщили, что волонтерский центр окажет помощь пострадавшему.

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