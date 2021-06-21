В Феодосии принимают заявки на компенсации гражданам после стихийного бедствия

Правительство РК распорядилось выделить из резервного фонда более 161 миллиона рублей на ликвидацию последствий наводнения в регионе. Фото: Сергея Бовтуненко / Facebook.

В Феодосии начали собирать заявки на выплату компенсаций тем, кто пострадал в результате наводнения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Несмотря на то, что в городе не вводился режим ЧС, местная администрация признала ливни, выпавшие в Феодосии 15 и 17 июня, стихийным бедствием. В результате сильных дождей в городе затопило несколько частных домов, нарушилась местная система водоотвода, затопило подвалы, некоторые здания оказались деформированы. Кое-где порвало линии электропередачи и повалились деревья.

Благодаря оперативному вмешательству городских служб удалось избежать масштабных разрушений. Однако урон, нанесенные природной стихией городскому хозяйству и личному имуществу граждан, все же есть. В связи с этим будет рассмотрен вопрос о выплате единовременной материальной помощи из резервного фонда города.

До 25 июня включительно владельцы всех частных домовладений, которые пострадали из-за стихии, могут отправить заявку на обследование территории на телефон «горячей линии» ЕДДС. По итогам исследований примут решения о выплате компенсаций. Телефон ЕДДС для обращений: +7 (978) 791-22-57, 3-09-00, 15-50.

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