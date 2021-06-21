Опубликованы телефоны горячих линий для пострадавших в ЧС

На сегодняшний день в Республике Крым действует режим чрезвычайной ситуации. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Опубликованы телефоны горячих линий для тех жителей Крыма, которые пострадали в результате наводнения в регионе.

Жители Керчи могут обратиться по номерам: +7978-554-30-76 +7978-554-31-16. Прием заявлений осуществляется по адресу: город Керчь, улица Кирова 5, кабинет № 104, с 8.00 до 17.00.

Пострадавшим жителям Кировского район необходимо звонить по номерам: (36555) 4-13-08, +7978-029-25-11. Прием заявлений от граждан, пострадавших в результате подтопления, ведется по адресу: пгт Кировское, улица Р. Люксембург 26а, кабинет № 12, с 9.00 до 18.00.

Жители Советского района должны обращаться по номерам: (36551) 9-29-03, +7978-845-97-21. Прием заявлений от пострадавших граждан ведется по адресу: пгт Советское, улица 30 лет Победы 15, кабинет № 8, с 8.00 до 17.00.

Для жителей Ленинского района номера для обращения – (036557) 4-08-96, +7978-083-06-47. Прием заявлений от пострадавших граждан ведется по адресу: пгт Ленино, улица Пушкина 22, кабинет № 36, с 8.00 до 17.00.

Пострадавшие жители Ялты могут обращаться по следующим номерам: (3654) 34-30-03, +7978-902-89-35, +7978-902-89-29. Прием заявлений от граждан ведется по адресу: город Ялта, улица Московская 45, с 9.00 до 18.00.

Кроме того, предусмотрены телефоны горячих линий Министерства труда и социальной защиты РК:

(3652) 54-94-64, (3652) 54-94-66 – по вопросам предоставления мер социальной поддержки;

(3652) 54-59-74 - по вопросам занятости населения;

(3652) 25-99-75 - по вопросам социального обслуживания;

(3652) 27-46-07 - по вопросам стационарных учреждений;

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