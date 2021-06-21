Где в Симферополе и Севастополе 22 июня отключат электричество

Свет отключат из-за ремонтных работ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пр-т Кирова, 56, 56а, 62/2;

ул. Менделеева, 3, 15, 7/2, 9/5, 15/49, 2, 6, 8/10, 12, 12/4;

ул. Набережная 60-летия СССР, 37/56, 39;

бульвар Франко, 4;

ул. Балаклавская, 18-28 (чет), 17-35 (нечет), 35А,35Б;

ул. Гражданская, 110-120 (чет);

ул. Ливневая, 12-32 (чет);

ул. Трубаченко 25;

пер. Ореховый, 8-24 (чет), 9-29 (нечет);

пер. Русский, 10-30 (чет), 11-31А/12 (нечет);

микрорайон Давидовка: СНТ «Дачник», СНТ «Продмаш», СНТ «Юбилейный»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 12.00

пер. Мореходный 2-14,1-5;

пр. Кипарисовый 2-10,1-7;

про. Троицкий 2-12,1-3,7-А,9,15-А,17;

туп. Сливовый 1-7;

туп Обрывистый 10,1-19;

ул. Абрикосовая 2-42,1-43;

ул. Гранатная 2-28,1,1-А,3,17-А;

ул. Мореходная 2-102,150,152,158-166,1-43,49,91,131-147,159-А,161-А,163-А;

ул. Айландовая 12,14;

пл. Восставших 26;

ул. Адмирала Октябрьского 34;

ул. Пожарова 16;

ул. 5 Бастионная 2-А,6,1-А,1;

ул. Стрелецкий спуск 1;

пл. Воставших 6;

ул. Загородная Балка 6

с 8.00 до 16.00

ул. Василия Жукова 2-8,3-11;

ул. Снайперская 1-5;

ул. Новикова 3-г, 5;

ул. Солнечная 2-6,1-а,1-9

с 9.00 до 17.00

село Андреевка: ул. Качинская 2-36,1-29; ул. Огородная 10-А,10-Б,10-Д,10,9-11,11-А

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Тюкова 62,64,68-А; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19 ул. Кедровая 2-14,7,15; ул. Ивана Пахомова 2-А,2-Б,2-В,2-Г,4,6,12,1-А,1-7

с 9.00 до 18.00

село Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7

с 11.00 до 16.00

село Родное

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