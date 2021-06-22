Погода в Крыму на 22 июня: дождь и тепло до +29

Вода в Черном море прогрелась до +18…22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 июня на Крымском полуострове синоптики обещают местами ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с., в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность, утром небольшой дождь, днем без осадков. В первой половине дня туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, осадки, гроза, тепло до 25°. Скорость юго-западного ветра до 5 м/с.

Вода в Черном море прогрелась до 18…22°.

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