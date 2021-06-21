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Общество21 июня 2021 22:01

Пляжи Ялты восстанавливают от последствий разбушевавшейся стихии

На 4-х из 86-ти сейчас идут ремонтные работы
Елизавета КВАЧКОВА
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Роспотребнадзор увеличил количество точек на пляжах, где осуществляется отбор на различные инфекции.

Роспотребнадзор увеличил количество точек на пляжах, где осуществляется отбор на различные инфекции.

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Купание в акватории городского округа Ялта пока еще запрещено. Однако все пляжи открыты для посещения, сообщили в Министерстве курортов и туризма РК.

На входе разместили таблички о запрете купания. Также сотрудники лабораторий Роспотребнадзора постоянно контролируют состояние морской воды.

По словам санитарного врача по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, купание в море сейчас не безопасно: есть риск осложнения кишечными инфекциями.

По данным Минкурортов Крыма, в городском округе Ялта на 4-х пляжах из 86-ти продолжаются ремонтно-восстановительные работы, как на наиболее сильно разрушенных после обильных дождей в регионе.

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