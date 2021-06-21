Роспотребнадзор ищет холеру в морской воде у берегов Ялты

В Ялте запретили купаться в море. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Роспотребнадзоре заявили об обоснованности запрета на купание в акватории Большой Ялты. Это подтвердили результаты исследования качества морской воды. Об этом сообщила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская на заседании комиссии по вопросам ликвидации последствий ЧС. По ее словам, ведомство усилило мониторинг за циркуляцией холерного вибриона в акватории.

-Очень правильно было принято решение о запрете купания. Мы получили данные о качестве воды, которые свидетельствуют, что купание в акватории Большой Ялты должно быть запрещено. Пользователи пляжей должны продолжать исследования каждый на своей территории. Службой усилен мониторинг за циркуляцией холерного вибриона на территории Большой Ялты и за кишечными инфекциями. Мы понимаем те риски, которые существуют сегодня,- сказала Пеньковская.

Кроме того, глава Межрегионального управления Роспотребнадзора отметила, что вода из системы централизованного водоснабжения Ялты на сегодняшний день может использоваться только в технических целях. Это подтвердили результаты исследований по микробиологии и мутности. Роспотребнадзор порекомендовал провести дезинфекцию сетей с последующим переходом к стандартному режиму и подаче воды соответствующего качества.

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