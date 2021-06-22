В Керчи ищут женщину с голубыми глазами

Екатерина Згура. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым просит помощи у неравнодушных людей.

- Помогите найти человека! Пропала Згура Екатерина Валерьевна, 40 лет (1981 года рождения), город Керчь, - такой пост появился в паблике волонтеров. - С 14 июня 2021 года нет достоверной информации о ее местонахождении.

Приметы пропавшей: 165 сантиметров рост, нормального телосложения, голубые глаза и темно-русые волосы.

Всех, кто располагает информацией о керчанке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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