Бахчисарай попал в топ-10 направлений для отдыха в горах

Бахчисарайское направление востребовано у российских туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU отмечают, что особо благоразумные туристы, чтобы не рисковать здоровьем на многолюдных черноморских курортах, решили этим летом отдохнуть в горах.

- Крымские горы, Урал, Алтай в тройке лидеров среди летних направлений, популярных для отдыха в горах, - отмечают специалисты, проанализировав данные брони.

Топ-10 популярных направлений для летнего отдыха в горах (средняя цена ночи в отеле в рублях):

Бахчисарай, 1745

Банное, 3821

Горячий Ключ, 1951

Екатеринбург, 1930

Красноярск, 2124

Байкальск, 3635

Манжерок, 10000

Челябинск, 2669

Пермь, 2076

Шерегеш, 3759

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