Бахчисарай попал в топ-10 направлений для отдыха в горах

Бахчисарайское направление востребовано у российских туристов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU отмечают, что особо благоразумные туристы, чтобы не рисковать здоровьем на многолюдных черноморских курортах, решили этим летом отдохнуть в горах.
- Крымские горы, Урал, Алтай в тройке лидеров среди летних направлений, популярных для отдыха в горах, - отмечают специалисты, проанализировав данные брони.
Топ-10 популярных направлений для летнего отдыха в горах (средняя цена ночи в отеле в рублях):
Бахчисарай, 1745
Банное, 3821
Горячий Ключ, 1951
Екатеринбург, 1930
Красноярск, 2124
Байкальск, 3635
Манжерок, 10000
Челябинск, 2669
Пермь, 2076
Шерегеш, 3759
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