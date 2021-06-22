На Южном берегу Крыма временно закрыты несколько туристических троп

По поручению президента России Владимира Путина в Крым отправят дополнительные силы МЧС. Пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Из-за аномальных ливней, которые обрушились на Крым 17-18 июня, несколько туристических маршрутов на территории Ялтинского горно-лесного заповедника временно закрыли, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

Сейчас недоступны для посещения такие тропы: «Экологическое кольцо» (Боткинская и Штангеевская тропы); «Таракташская»; «Кореизская»; «Уч-Кош» и велосипедный маршрут «Ягодка». Их вновь откроют только после устранения разрушительных последствий паводка.

Из резервного фонда Крыма выделен первый транш в размере более 161 миллиона рублей на ликвидацию последствий наводнения. Пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

В первую очередь расчищают дороги лесопожарного назначения, которые тоже понесли серьезный урон от непогоды. Вместе с тем, дорогу к водопаду Учан-Су уже открыли: обвал на пути к водопаду убрали, никакой угрозы для посетителей нет. Скоро временный настил заменят на постоянный и восстановят разрушенную подпорную стену.

Вице-премьер Татьяна Голикова возьмет на контроль санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе. Пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Напомним, что на прошлой неделе из-за неблагоприятного циклона над Крымом, некоторые районы полуострова сильно пострадали от обильных осадков. Самые большие убытки понесли жители Керчи и Ялты. Пострадали сотни домов, более 1700 человек эвакуированы. Сейчас все силы брошены на устранение последствий непогоды. Правительственные комиссии приступили к сбору информации о причиненном ущербе.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ищет холеру в морской воде у берегов Ялты. Ведомство убеждено в обоснованности запрета на купание.

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