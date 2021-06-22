В Симферополе к медцентру имени Семашко запустили новый маршрут №13-А

Теперь к новому медцентру имени Семашко ходит 4 автобуса. Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 18 июня до нового медцентра имени Семашко начал ходить еще один автобус – №13-А, маршрут – «Свобода- Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко», передает «Крым 24».

Таки образом, 4 автобуса будут работать с интервалом движения 20-25 минут, с 6.20 до 22.30. Кроме того, в крымской столице возобновили движение круглосуточного троллейбусного маршрута №20 «Международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского – Железнодорожный вокзал».

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 22 июня отключат электричество. На Крымском полуострове приводят в порядок электросети.

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