За подтопленными территориями Ялты и Керчи будут следить из космоса

На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни. Фото: пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Российские спутники осуществляют мониторинг зон подтоплений в Керчи и Ялте. Это позволит оперативно обновлять данные о ситуации в пострадавших регионах, сообщили пресс-службе крымского главка МЧС.

В ближайшее время с помощью аэросъемки составят ортофотопланы наиболее сложных участков, которые затопила вода.

- Космический мониторинг даст возможность четыре раза в сутки автоматически обновлять информацию по оперативной обстановке в зоне ЧС, – цитирует ведомство замминистра МЧС Виктора Яцуценко.

По словам Яцуценко, спасатели работают и днем и ночью. Недостатка в силах и средствах для устранения последствий затопления нет.

Напомним, что на прошлой неделе 17-18 июня из-за неблагоприятного циклона над Крымом, некоторые районы полуострова сильно затопило обильными осадками. Больше всех пострадали Ялта и Керчь. Подтопило сотни домов, более 1 700 человек пришлось эвакуировать. Сейчас все силы брошены на устранение последствий непогоды. Правительственные комиссии приступили к сбору информации о причиненном ущербе.

Ранее сообщалось, что мэр Ялты назвала причину большого ущерба после наводнения в городе. Застройка не соответствует градостроительным нормам и правилам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50