МЧС: Водоснабжение в Ялте восстановлено на 90%

Правительственные комиссии приступили к сбору информации о причиненном ущербе. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Водоснабжение Ялты, которое временно приостановили из-за сильных ливней и подтопления города, сегодня, 22 июня, почти восстановили в полном объеме, сообщает МЧС Крыма со ссылкой на «Водоканал ЮБК».

Проблема решена на 90%. Население обеспечили водой, организовав ее подвоз на 51 адрес.

- Подача водоснабжения осуществляется по мере наполнения резервуаров чистой воды, – говорится в сообщении.

В курортной столице Крыма до сих пор остается подтопленным 21 многоквартирный дом. В пунктах временного размещения вынуждены оставаться 39 человек, из них четверо детей. На данный момент в единую диспетчерскую службу поступило 132 заявки о компенсации причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что за подтопленными территориями Ялты и Керчи будут следить из космоса Для более быстрого реагирования при изменениях.

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