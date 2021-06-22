Центр Симферополя 22 июня остался без света до 17.00

Вечером электричество вновь появится. Фото: Архив "КП"

Несколько улиц в центре Симферополя остались без электричества, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго.

Света нет с 8.00 из-за ремонтных работ на линиях электропередач по адресам: улица Балаклавская, 18-28 (четные), 17-35 (нечетные), 35а, 35б, улица Гражданская, 110-120 (четные), улица Ливневая, 12-32 (четные), улица Трубаченко, 25, на переулках Ореховый, 8-24 (четные), 9-29 (нечетные), Русский, 10-30 (четные), 11-31а/12 (нечетные), а также в микрорайоне Давидовка: садовых некоммерческих товариществах Дачник, Продмаш, Юбилейный.

Подача электроэнергии будет возобновлена в 17.00.

Коллектор глубокого заложения в Симферополе готов на 40%. Строительство объекта началось в январе прошлого года.

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