За возмещением ущерба после наводнения обратились почти 700 керчан

Наводнение в Керчи 17 июня 2021 года. Фото: архив КП

Почти 700 жителей Керчи подали заявления на возмещение ущерба в результате наводнения, произошедшего в городе в конце прошлой недели. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма.

- Принято обращений на возмещение материального ущерба службой ЕДДС 112 по городу Керчь – 697. Составлено актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей — 458, - говорится в сообщении ведомства.

Всего, по информации МЧС, в Керчи было затоплено 248 домовладений. 90 человек были эвакуированы и размещены в гостиницах. Из них почти тридцать детей.

В городе продолжается чистка ливневок и дренажей, проводится санитарная обработка подвалов.

В результате сильного ливня, который обрушился на город на прошлой неделе, большая часть Керчи оказалась затопленной. Вода затопила жилые дома, магазины и автомобили. На ликвидацию последствий стихии из республиканского бюджета городу было выделено 80 млн. рублей. По оценкам керченских властей, на полное устранение последствий стихии понадобится около двух недель.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50