Сегодня в Керчи начнут оформлять первые выплаты пострадавшим от наводнения

Накануне власти Крыма направили 161 млн рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий потопа в нескольких муниципалитетах республики. Фото: Сергей Бороздин / Вконтакте.

Власти Керчи сегодня, 22 июня, начнут оформлять выплаты пострадавшим от наводнения в городе, сообщил глава местной администрации Сергей Бороздин.

Ущерб оценивается индивидуально для каждого пострадавшего. Уже определены границы затопленных участков.

- Первые выплаты, я думаю, начнем оформлять сегодня, – сказал Бороздин.

Специальная комиссия работает отдельно с каждым жильцом и составляет акт об ущербе, на основании которого пострадавшие получат компенсации. На рассмотрении у крымского правительства сейчас находится вопрос о выплатах юридическим лицам.

Ранее сообщалось, что за подтопленными территориями Ялты и Керчи будут следить из космоса. Для более быстрого реагирования при изменениях.

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