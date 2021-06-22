«Ждем вас на балу»: Севастопольцы приглашают друзей и родных на офицерский бал уже в 2022 году

В этом году на балу присутствовали около 1000 человек.

География участников Большого Севастопольского офицерского бала, который прошел в минувшие выходные, расширяется. В этом году пары прибыли из Владивостока, Евпатории, Калининграда, Таганрога, Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы, Энгельса и других городов. В будущем этот список будет расширен.

В этом году на балу присутствовали около 1000 человек. Традиционно участвовало примерно поровну офицерских и гражданских пар.

Для Виктории Колесник с супругом нынешний бал стал уже вторым. В следующем году к ним присоединятся друзья из Рязани и Воронежа. Идея пригласить их в Севастополь созрела в рамках проекта «Привет из Крыма». Это посткроссинговый проект, в рамках которого открытки с полуострова можно отправить в любой регион России. Его автором является косметическая компания «Крымская Роза» - партнер Севастопольского офицерского бала.

- В нашем репетиционном зале была стойка с открытками «Крымской Розы». Мы с мужем отправили несколько. Написали коротко: «Готовьте платье и смокинг. Ждём вас на балу», - рассказывает Виктория. – Друзьям было приятно получить такую весточку. Договорились, что в следующем году будем кружить на балу рядом.

По словам бренд-директора компании «Крымская Роза» Юлии Гладун, всего участники бала отправили около 500 открыток.

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