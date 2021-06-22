В Крыму количество заразных клещей выросло на 80% за год

За истекший период 2021 года привито 30,1% от подлежащего вакцинации населения. Фото: Архив "КП"

В этом году специалисты фиксируют на 80% больше клещей, которые переносят инфекционные заболевания. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в Центре гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе.

По опубликованным результатам процент выявления инфекций от числа исследованных клещей с начала текущего года составил 31,3%. Это на 77,5% выше, чем в прошлом году. Количество же клещей, обследованных в Крыму с начала года, сократилось.

- С начала 2021 года в лаборатории Центра исследовано 453 клеща, что на 17,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, – уточнили в центре.

Наиболее распространенные инфекции на территории Крыма – боррелиоз (болезнь Лайма) и марсельской лихорадки. Сейчас в регионе проводят вакцинацию против вирусного клещевого энцефалита. Она состоит из трех доз. Ревакцинация проходит каждые три года. Иммунная защита против клещевого энцефалита появляется примерно через две недели после введения второй дозы вакцины. Третья прививка необходима для формирования стойкого многолетнего иммунитета. Мощная иммунная защита формируется более чем у 87% вакцинированных.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли сквер Победы в память о героях Великой войны. Территория обустраивалась на деньги народного ополчения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50