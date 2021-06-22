В Крыму появится новая скоростная магистраль на 24 километра

Строительство пройдет в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года. Фото: Евгений Кабанов/ФБ.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение, рассмотрев результаты корректировки проекта строительства скоростной четырехполосной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный, сообщили в пресс-центр учреждения.

Скоростная автодорога будет строится как ответвление трассы «Таврида». Она ведет на западное побережье Крыма в обход аэропорта «Симферополь». Проектно-сметную документацию на строительство объекта Главгосэкспертиза одобрила в 2017 году. По планам, магистраль будет тянуться 24,47 километра.

Изменение технического решения было связано с выявлением на участке дополнительных коммуникаций, а также внесением изменений в документацию по планировке территории.

В дальнейшем пересмотрят параметры надземных пешеходных переходов, а также внесут правки в переустройство сетей наружных магистральных газопроводов и линий электропередач, попадающих в зону строительства. Инженеры разработают решение по выносу ранее неучтенных водоводов, найденных на участке.

Ранее сообщалось, что в Симферополе водитель проехал на красный и врезался в легковушку. Пострадавших нет.

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