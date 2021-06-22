В Крыму погиб урожай зерновых культур на 122 гектара

Эпизоотическая ситуация в регионе не вызывает опасения. Фото: Архив "КП"

В Крыму произошла гибель посевов зерновых культур на площади 122 гектара в Ленинском районе. Об этом заявил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

По его словам, из-за аномальных ливней, обрушившихся на Крым 17-18 июня, четыре сельскохозяйственных предприятия потерпели серьезные убытки. Урон был нанесен зерновым культурам в селах Октябрьское, Багеровское, Войковское и Чистопольское.

- Предварительная сумма ущерба составляет более 2 миллионов рублей, – сообщил Рюмшин.

В ходе обследования выявили, что некоторые растения погнул мощный ливень, местами даже поломал, есть полностью вымытые потоками воды участки посевов, есть и подтопленные, где уровень воды составляет от 2 до 15 сантиметров.

Сейчас минсельхоз Крыма собирает информацию для объявления ЧС на пострадавших сельхозугодиях для возмещения ущерба. Уточняется, что последствия стихии «никак не отразились на крымских животноводческих предприятиях», все сельхозорганизации обеспечены кормовой базой.

Ранее сообщалось, что дезинфекция Ялты начнется в среду утром. Обрабатывать будут затопленные ранее участки.

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