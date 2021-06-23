Погода в Крыму на 23 июня: небольшой дождь и тепло до +27

Вода в Черном море прогрелась до +18…22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 июня на Крымском полуострове с утра туман, а переменная облачность на весь световой день.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. В дневное время столбик термометра покажет + 24…26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, гроза, тепло +19…25°. Скорость южного ветра 2-5 м/с.

Вода в Черном море прогрелась до 18…22°.

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