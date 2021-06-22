Центральные улицы Ялты планируют отрыть для проезда общественного транспорта 23 июня

Ялта во время ливня. Фото: ГУ МЧС по РК

Центральные улицы Ялты планируют открыть для проезда общественного транспорта вечером 23 июня. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- С завтрашнего дня уже дополнительно скажем время открытия центральных улиц города для проезда общественного транспорта. Скорее всего, откроем вечером. Сейчас это вызывает некоторое напряжение в обществе, - заявила градоначальник.

Напомним, 18 июня из-за сильного ливня в городе была подтоплена часть улиц. Стихия сносила машины, затапливала дома под крыши. В городе был введен режим ЧС, часть городских маршрутов отменили. На ялтинских пляжах запретили купаться. Кроме того, не рекомендуется пить воду из крана.

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