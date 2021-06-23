В аэропорту «Симферополь» новый рекорд: 268 рейсов за сутки в июне

С начала 2021 года воздушная гавань крымской столицы обслужила два миллиона человек. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь.

Симферопольский аэропорт 9 июня принял и отправил рекордные 268 рейсов за одни сутки. В прошлые годы этот показатель не превышал 250 рейсов, передает КИА.

Впервые в этом году и в истории за июнь месяц зафиксирован пассажиропоток в 40 тысяч человек за сутки. Ранее воздушная гавань обслуживала более 40 тысяч пассажиров в сутки только в августе и сентябре 2020 года.

Напомним, что российские туристы чаще выбирали в этом году для отдыха именно Крым из-за закрытых границ иностранных курортов. Поэтому в симферопольском аэропорту максимальных значений за долгое время достиг не только трафик, но также расширилась маршрутная сеть, география которой сейчас составляет 63 направления.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Симферополь» обслужил с начала 2021 года 2 миллиона человек. Юбилейный пассажир получил от компании щедрые подарки.

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