Заболеваемость COVID-19 выросла в Крыму на 40%

За 22 июня на территории РК зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

За прошедшие сутки в Крыму подтвердили 210 новых случаев заражения коронавирусом. Количество заболеваний COVID-19 выросло за минувшую неделю почти на 40%.

Как сообщил замруководителя Роспотребнадзора по Крыму Дмитрий Крутиков, за прошедшую неделю было зарегистрировано 1 189 случаев коронавирусной инфекции, что на 38,6% больше, чем на предыдущей.

- Превышение среднереспубликанского показателя зафиксировано в Ялте, Алуште, Симферополе, Судаке, Джанкойском, Бахчисарайском и Советском районах, – отметил Крутиков.

Ранее глава Минздрава Крыма Александр Остапенко заявлял, что количество госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло на 85%.

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