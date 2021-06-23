В Крыму 210 новых больных коронавирусом

Распространение коронавиуруса в Крыму растет Фото: архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрировано 210 новых случаев коронавирусной инфекции. На наличие вируса обследованы 3228 человек.

- Из общего количества заболевших 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Выписаны с выздоровлением 125 человек.

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