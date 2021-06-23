Госпитализированных с коронавирусом в Крыму стало на 85% больше

Госпитализированных с коронавирусом стало значительно больше Фото: архив "КП"

Госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Крыму стало на 85% больше. Об этом на брифинге по предупреждению коронавируса сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- 534 человека госпитализировали за неделю, что на 245 человек или 85% выше уровня позапрошлой недели, - отметил он. - Мы сейчас госпитализируем по 100-120 пациентов в сутки. У нас значительно увеличилось количество вызовов «скорой помощи», принимаем по 1800-2000 вызовов в сутки.

Всего за неделю выявлено 1189 случаев коронавируса и 1004 пневмоний. Выписали с выздоровлением 646 пациентов. Умерли 33 человека.

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