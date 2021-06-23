Ялта лидирует по распространению коронавируса среди курортников

Ялта лидирует по распространению коронавируса Фото: Архив "КП"

Ялта лидирует среди курортных регионов лидирует по темпам распространения коронавируса. Об этом на брифинге по предупреждению COVID-19 сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Эпидемическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение туристического потока, за исключением города Ялта, где за последние три недели увеличение прироста составило 14%, - подчеркнул он.

В общей структуре заболеваемости коронавирусом на курортные города в апреле приходилось 35% случаев, в мае — 33%, в июне — 45%. Весной лидирующие позиции занимали Ялта, Алушта и Евпатория, летом - Ялта и Бахчисарайский район.

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