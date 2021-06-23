Когда зараженные ковидом воспитанники «Артека» смогут отправиться домой

Первые случаи случаи заболевания ковидом в "Артеке" зафиксировали с 17 по 19 июня. Фото: "КП" Архив

На сегодняшний день Ялта лидирует по уровню заболеваемости COVID-19. Инфекция добралась и до «Артека». После выявления нескольких случаев заражения коронавирусом, сотрудники Роспотребнадзора сразу определили круг контактных лиц и изолировали их, сообщил Антон Лясковский, заместитель министра здравоохранения Республики Крым.

Заболевшие ребята, которые приехали из других регионов, пока остаются в Крыму, их нельзя отправлять домой, потому что по дороге они могут кого-нибудь заразить. Все должны провести до 14 дней в медучреждении и получить два отрицательных анализа на коронавирус. Только после этого дети смогут отправиться домой.

- Роспотрбенадзор каждый день проводит комиссии. Если определяют зараженного, контактные лица сразу отправляются на обсервационные койки, – сообщил замминистра.

Те же, у кого выявляют заболевание, госпитализируют, либо направляют в местные инфекционные отделения.

Ранее сообщалось, что коронавирус добрался до «Артека»: В обсерватор отправили 60 детей и 16 вожатых.

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