В МЧС сообщили о штормовом предупреждении в Крыму

В связи со штормовым предупреждением лучше воздержаться от походов в горы, на море и внутренние водоемы. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

С вечера 23 и на протяжении 24 июня на территории Крыма ухудшится погода. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

В некоторых регионах Крымского полуострова пройдут сильные ливни, грозы, град и сильный ветер 15-20 метров в секунду.

Жителям и гостям полуострова напомнили, что возможны подтопления, аварии на объектах энергетики и ЖКХ, нарушение движения транспорта, а также повреждении сельскохозяйственных растений. Следует помнить о мерах предосторожности, не находится под плохо укрепленными конструкциями и не парковать под ними транспорт.

Ранее сообщалось, что Ялта лидирует по распространению коронавируса среди курортников. Практически каждый второй случай инфицирования приходится на курортные регионы.

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