Вандалы испортили десятки дорожных знаков в Симферополе

На улицах Симферополя появились новые дорожные знаки. Фото: "КП" Архив

Работники муниципального бюджетного учреждения «Город» очистили 72 дорожных знака в Симферополе, которые разрисовали вандалы. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Специалисты ежедневно ремонтируют улично-дорожную сеть в крымской столице. За прошедшую неделю в городе починили и оттерли от вандальных надписей 72 дорожных знака на 20 улицах, также смонтировали 35 новых дорожных указателей на проспекте Кирова и улицах Гагарина, Сергеева-Ценского, Железнодорожной, Фрунзе, Залесской, Гурзуфской, Стрелковой, Леси Украинки.

Ранее сообщалось, что девушку оштрафовали на 150 тысяч рублей за призыв к митингу в Симферополе. Ранее она привлекалась за аналогичное нарушение.

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