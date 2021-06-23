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Происшествия23 июня 2021 15:34

В Крыму закрыли подтопленные детсады

Чтобы не допустить распространение инфекций
Елизавета КВАЧКОВА
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В Ялте из-за последствий стихии минимум до конца этой недели приостановлена работа дошкольных образовательных учреждений.

В Ялте из-за последствий стихии минимум до конца этой недели приостановлена работа дошкольных образовательных учреждений.

Фото: Анна КИРИЕНКО

Работа попавших в зону подтопления в Крыму детских учреждений временно приостановлена, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, заболеваемость инфекционными болезнями в Ялте, пострадавшей от наводнения, не превышает показатели прошлых лет.

Ранее сообщалось, что Ялта лидирует по распространению коронавируса среди курортников. Практически каждый второй случай инфицирования приходится на курортные регионы.

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