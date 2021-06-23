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Общество23 июня 2021 16:13

Волонтеры партии «Новые люди» помогают пострадавшим от наводнения в Крыму

Объявлен сбор продуктов и одежды, также требуются добровольцы
Степан ОСТИНОВ
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Нужны продукты длительного хранения, бутилированная вода, средства гигиены, детское питание, моющие средства, постельное белье.

Нужны продукты длительного хранения, бутилированная вода, средства гигиены, детское питание, моющие средства, постельное белье.

Крымское отделение партии «Новые люди» объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших во время наводнения в Керчи, Ялте и других населенных пунктах.

- Люди откликнулись сразу, стали приносить одежду, постельное белье, посуду, предметы первой необходимости. Всё собранное было рассортировано и отправлено в пострадавшие районы, - рассказала глава Крымского отделения партии Анна Трофименко.

Также партия организовала доставку 3 тысяч литров воды в Керчь и Ялту, активисты бесплатно раздали ее горожанам.

- Поступает много обращений от родственников пострадавших, которые живут в других регионах и не могут экстренно прилететь. Просят помочь пожилым родителям и родственникам. Мы с ребятами приносим продукты, расчищаем подходы к домам – делаем все что необходимо, - рассказал лидер Керченского представительства «Новых людей» Максим Терещенко.

Сбор гуманитарной помощи в офисах партии идет по всему Крыму. Нужны продукты длительного хранения, бутилированная вода, средства гигиены, детское питание, моющие средства, постельное белье. Также требуются добровольцы для очистки грязи и завалов, оставшихся после наводнения.

- Если вы готовы принять участие в ликвидации последствий стихии, обращайтесь в ближайший офис партии, - добавила Анна Трофименко.

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