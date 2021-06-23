Волонтеры партии «Новые люди» помогают пострадавшим от наводнения в Крыму

Нужны продукты длительного хранения, бутилированная вода, средства гигиены, детское питание, моющие средства, постельное белье.

Крымское отделение партии «Новые люди» объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших во время наводнения в Керчи, Ялте и других населенных пунктах.

- Люди откликнулись сразу, стали приносить одежду, постельное белье, посуду, предметы первой необходимости. Всё собранное было рассортировано и отправлено в пострадавшие районы, - рассказала глава Крымского отделения партии Анна Трофименко.

Также партия организовала доставку 3 тысяч литров воды в Керчь и Ялту, активисты бесплатно раздали ее горожанам.

- Поступает много обращений от родственников пострадавших, которые живут в других регионах и не могут экстренно прилететь. Просят помочь пожилым родителям и родственникам. Мы с ребятами приносим продукты, расчищаем подходы к домам – делаем все что необходимо, - рассказал лидер Керченского представительства «Новых людей» Максим Терещенко.

Сбор гуманитарной помощи в офисах партии идет по всему Крыму. Нужны продукты длительного хранения, бутилированная вода, средства гигиены, детское питание, моющие средства, постельное белье. Также требуются добровольцы для очистки грязи и завалов, оставшихся после наводнения.

- Если вы готовы принять участие в ликвидации последствий стихии, обращайтесь в ближайший офис партии, - добавила Анна Трофименко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50