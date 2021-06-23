Руководителя «Крымздрава» наказали на 5 000 рублей

Нарушитель оштрафован за недобросовестное выполнение своих обязанностей. Фото: Архив "КП"

Главу «Крымздрава» оштрафовали на 5 000 рублей за ненадлежащее рассмотрение обращения жителя Симферополя, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

На имя главы организации поступил вопрос от жителя крымской столице на счет индексации зарплаты сотрудникам учреждения.

- Ответ не содержал выводов по существу поставленных вопросов. Не был направлен по адресу электронной почты, указанному в обращении, что повлекло за собой неполучение ответа заявителем, – говорится в сообщении.

На нарушителя заведено административное дело. Судом ему назначено наказание в виде штрафа на 5 000 рублей.

Ранее сообщалось, что девушку оштрафовали на 150 тысяч рублей за призыв к митингу в Симферополе. Ранее она привлекалась за аналогичное нарушение.

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