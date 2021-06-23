Сумма ущерба жителям Керчи и Ялты от «библейского потопа» достигла 163 миллионов рублей

Потери жителей Керчи и Ялты от потопа достигли 163 миллионов

Сумма ущерба жителям Керчи, Ялты, Ленинского, Кировского и Советского районов от «библейского потопа» достигла 163 миллиона рублей. Об этом на штабе по ликвидации последствий ЧС сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

- Всего по состоянию на 23 июня комиссиями по подсчету ущерба составлено 803 акта,- уточнил он. - Сумма ущерба составляет 163 миллиона рублей.

Уже выплачено 13,5 миллионов рублей компенсации. Большинство из них в Керчи, где в зону подтопления попал жилой сектор. В Ялте в основном пострадали объекты городской инфраструктуры.

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