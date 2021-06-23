Где в Симферополе и Севастополе 24 июня отключат электричество

Электричество исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 июня часть Симферополя и Севастополя останется без электричества, потому что будет идти ремонт трансформаторов и другого оборудования. .

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Мате Залки, 15,17,17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 27, 29;

проезд Пригородный, 16;

ул. Чапаева, 2а;

ул. Алексеева 2-12а (чет); 4-24; 28 (нечет);

ул. Оленчука 7-27 (нечет);

ул. Центральная 52-78 (чет), 71-73 (нечет);

ул. Инкубаторная 50, 50а;

ул. Полины Осипенко 26-60 (чет), 27-47 (нечет);

ул. Раснецова 12а;

микрорайон Давидовка: СНТ «Дачник», СНТ «Продмаш», СНТ «Юбилейный»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

Мекензиевы Горы: ул. Авангардное шоссе 15-19,23-31; ул. Дорожная 2-30,5-7,11-13,17-19,23,27-31; ул. Лесная 2-6,1; ул. Миндальная 4,10,18-20,24,32-44,7,9,17-23; ул. Мищенко 4-16,1-5,17,21-А,23-27,39,51,55; ул. Путейская 2-А,2-48; ул. Центральная 1,6,20,26,30,34,40-42,29,33,53

с 9.00 до 17.00

ул. Гайдара 2,8,8-А,1-А,7-А,1-11,19;

ул. Зои Космодемьянской 10-26;

ул. Октябрьская 2-А,2-12,20,1-А,1;

ул. Александра Матросова 5-13

с 9.00 до 15.30

ул. Карла Либкнехта 35,39;

ул. Матвея Воронина 22-72,13-63;

ул. Перекопская 20-А,18-20,9-А,11-13;

ул. Рабочая 22

с 8.00 до 17.00

село Широкое: ул. Булгакова 48-52,56-А,56-Б,62-110,31-А,33-77

с 8.00 до 17.00

село Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7

ул. Белостокская 8-56(чет),9-51(нечет);

ул. Бутырская 2-44(чет),1-13(нечет);

ул. Варшавская 2-10(чет),14;

ул. Генерала Родионова 2-36(чет),1-5(нечет);

пл. Геннериха 1-13(нечет);

пер. Геннериха 2,4;

ул. Героев Севастополя 27-37(нечет),51-55(нечет);

ул. Горького 22-28(чет),24-а,21,23;

ул. Папанина 1-а,1,3,7-13(нечет),22-36(чет);

ул. Селенгинская 2-14(чет),1-9(нечет),13-25(нечет);

ул. Бутырская 15;

ул. Рабочая 26;

ул. Перекопская (гаражи);

8.00 до 16.00

ул. Виноделов, 51;

ул. Голицынская 78/1;ТСН «Золотая балка»;

ТСН СТ «Кальфа-1»;

ТСН СНТ «Динамо-1»;

ТСН «Медик-3»;

ТСН СТ «Медик-3А»;

ТСН СТ «Весна»

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